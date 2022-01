Events in St. Peter-Ording : Trotz Corona: Diese Veranstaltungen plant die Tourismus-Zentrale SPO für 2022

Die Tourismus-Zentrale SPO will bei den Großveranstaltungen in diesem Jahr wieder voll durchstarten, wenn es denn Corona und Omikron zulassen. Unter anderem sind Kite- und Windsurf-Events geplant.

St. Peter-Ording | Wegen der Corona-Pandemie mussten in St. Peter-Ording in den vergangenen zwei Jahren viele der jährlichen Veranstaltungshighlights wie Drachenfest, Windsurf-Cup und die Piratentage abgesagt werden. In diesem Jahr fielen der Omikron-Welle schon die ersten beiden Top-Events zum Opfer: die Themenwoche „Verliebt in SPO“ (14. bis 21. Februar) und das Biike...

