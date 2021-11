Marschbahn nach Sylt : Trotz mehr Corona-Infektionen: 8500 Sitzplätze weniger für Pendler und Urlauber

Ausgerechnet jetzt, wo auch in Nordfriesland die Zahl der Corona-Infektionen wieder steigt, fallen auf der Bahn zwischen Niebüll und Sylt 8500 Sitzplätze weg. Sie waren für den Gäste-Andrang im Sommer geschaffen worden.

Nordfriesland | Die sogenannte Sommer-Offensive der Bahn auf der Strecke zwischen Niebüll und Westerland ist beendet. Zwischen Mai und Oktober waren pro Tag 8500 zusätzliche Sitzplätze angeboten worden, was 8,7 Millionen Euro zusätzlich gekostet hat. So bilanzierten Sprecher von DB Regio und Nah-SH diese Aktion am Montag in Husum. Ziel war, Urlauberströmen und dem tä...

