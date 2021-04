Einsatz in St. Peter-Ording : Totalschaden: Feuerwehr löscht brennenden Audi vor Einkaufszentrum

Am Mittwochabend rückten die Feuerwehren aus St. Peter-Ording und Tating aus, um ein brennendes Auto zu löschen.

St. Peter-Ording | Vollalarm am Mittwochabend um 20.40 Uhr für die Feuerwehren in St. Peter-Ording und Tating: Mehrere Notrufe erreichten die zentrale Rettungsleitstelle Nord in Harrislee zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbe- und Einkaufszentrum Bövergeest. Weiterlesen: Ungewöhnlicher Einsatz in Wester-Ohrstedt: Polizei holt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.