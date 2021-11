Tönning : Vier Schüler retten völlig entkräfteten Mann nachts aus dem Hafenbecken

Ohne die jungen Lebensretter wäre der Mann im eiskalten Nordseewasser ertrunken. Er befand sich beim Eintreffen der Schüler schon einige Zeit im Wasser – doch seine Hilferufe hatte niemand gehört.

Tönning | „Das war Rettung in allerletzter Sekunde!“, bescheinigt ein Polizeisprecher unter höchster Anerkennung am Unglücksort. „Da ging es nicht um eine Minute, sondern um die sprichwörtliche allerletzte Sekunde! Wenn die Schüler da nicht so schnell und äußerst beherzt zugepackt hätten, dann wäre der Mann hundertprozentig ertrunken – und niemand hätte etwas m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.