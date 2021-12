Ehemaliges Krankenhausgelände : Tönning: So steht es um die Pläne für das Medizinische Versorgungszentum

Was tut sich auf der Fläche des ehemaligen Krankenhauses in Tönning und wann geht es mit dem MVZ und der weiteren Bebauung voran? Darum ging es in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung.

Tönning | Was lange währt, wird endlich gut – so ging es mit der Bauleitplanung des ehemaligen Krankenhausgeländes in der Tönninger Selckstraße nach etwas Funkstille nach außen hin weiter voran. Der nötige Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 33 konnte nun durch die Stadtvertreter mit einstimmigem Votum gefasst werden. Weiterlesen: Ehemaliges Klinikgeländ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.