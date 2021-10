HGV in Tönning : Belange der Geschäftswelt werden offiziell Stammtisch-Thema

Nach Überwindung des Corona-bedingten Stillstand in Handel und Gastronomie plagen die Ladenbesitzer in Tönning neue Sorgen.

Tönning | Mit dem Corona-bedingten Lockdown war auch das Geschäftsleben in Tönning größtenteils zusammengebrochen. „Es war für uns Geschäftsleute eine sehr harte und schwierige Zeit, in der wir vollkommen neue Erfahrungen machen mussten“, der Vorsitzender des Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HGV), Claus-Rüdiger Westensee in der jüngsten Herbst- und Haup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.