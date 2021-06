Kommentar : Handwerkskammer will zentralisieren: Hier war der Ärger programmiert

Die Handwerkskammer will zentralisieren, der Kreis will die Region stärken.

Nordfriesland | Eine schicke neue Tischlerwerkstatt samt Übernachtungsmöglichkeit direkt an der Förde: Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Die Handwerkskammer Flensburg hat einen Förderantrag bei Bund und Land über einen Neubau in Flensburg gestellt. Bessere Qualität in der Ausbildung sei das Ziel. Nun fehlen lediglich die Schüler, die dieses Angebot auch nutzen. Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.