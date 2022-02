Sturmtief über Nordfriesland : Tief Xandra bringt am Donnerstag Orkanböen – Husumer Feuerwehr ist vorbereitet

Böen bis 130 Kilometern in der Stunde sind am Donnerstag in Nordfriesland möglich. Schuld ist das Tief Xandra, das schon am späten Mittwochabend die ersten starken Winde bringt. Die Husumer Feuerwehr ist indes vorbereitet.

Husum/Nordfriesland | Das Sturmtief Xandra kommt mit großen Schritten auf Nordfriesland zu. Schon jetzt ist der Wind ungemütlich. Richtig los geht es am späten Mittwochabend. Das meldet unter anderem die Warn-App des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Wind in Husum und in Niebüll etwa kommt dann aus südwestlicher Richtung und erreicht Geschwindigkeiten zwischen 90 und 120...

