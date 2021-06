Dreharbeiten in Husum und Tönning : Thriller am Deich: Petra Schmidt-Schaller spielt misstrauische Ärztin in Husum

Halbzeit am Set: In Husum entsteht der zweiteilige ARD-Thriller „Ein Schritt zum Abgrund“ mit Petra Schmidt-Schaller in der Hauptrolle.

Husum | Jana hat sich gegen eine Forschungskarriere und für ein Leben als Ärztin an der Seite ihrer großen Liebe Christian entschieden – in dessen Heimatstadt Husum. Während Christian (Florian Stetter) sich um große Bauprojekte kümmert, führt Jana (Petra Schmidt-Schaller) ihre Praxis. Ihr Leben scheint perfekt: Die Ehe ist nach Jahren noch leidenschaftlich, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.