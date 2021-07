Melf Melfsen gibt Vorsitz ab : Thomas Hansen aus Viöl führt Kreisbauernverband Husum-Eiderstedt in die Zukunft

Melf Melfsen hat seinen Milchviehbetrieb an seinen Sohn übergeben, seiner Auffassung nach der richtige Zeitpunkt, auch den Vorsitz im Kreisbauernverband Husum-Eiderstedt abzugeben. Thomas Hansen aus Viöl übernimmt.

Husum | Melf Melfsen vertritt die Ansicht, dass nur ein aktiver Landwirt den Kreisbauernverband Husum-Eiderstedt repräsentieren sollte. So steht es in einer Mitteilung zum Führungswechsel des Verbandes. Folgerichtig sei daher die Abgabe des Milchviehbetriebes an seinen Sohn ausschlaggebend für seinen vorzeitigen Abschied vom Amt des Kreisvorsitzenden. Melfsen...

