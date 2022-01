Freiwilliges Soziales Jahr : FSJler Thies Bütow blickt auf ein lehrreiches Jahr beim SV Blau-Weiß Löwenstedt zurück

Wer beim SV Blau-Weiß Löwenstedt ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, ist Sportler, Trainer und Lehrer zugleich und sammelt wertvolle Erfahrungen. Zum 1. August wird die Stelle neu vergeben, Bewerbungen erwünscht.

Löwenstedt/Viöl | Für die „Löwen“ ist Thies Bütow bereits der fünfte FJS-ler. Seine sportlichen Aufgaben sind klar definiert: Vormittags sorgt der 19-Jährige an der Viöler Grund- und Gemeinschaftsschule dafür, dass sich die Schüler viel bewegen – im Sportunterricht ebenso wie in den Pausen. Nachmittags kümmert er sich auf dem Fußballplatz in Löwenstedt um das Kinder...

