FolkBaltica in der Messe Husum : Doppelkonzert mit The Nordic Fiddlers Bloc und dem Giermund Larsen Trio

Das FolkBaltica-Doppelkonzert bringt ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Neben dem Giermund Larsen Trio spielen auch The Nordic Fiddlers Block in der Messe Husum.

Husum | Nach zwei Jahren Pause stehen wieder Künstler bei 18 FolkBaltica-Konzerten auf 15 verschiedenen Bühnen in Schleswig-Holstein und Sønderjylland. In der Messe Husum & Congress gibt es am Freitag, 3. September, ab 20 Uhr ein Doppelkonzert von The Nordic Fiddlers Bloc und dem Giermund Larsen Trio. Beim Windmonkonzert 2019 war The Nordic Fiddlers Bloc d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.