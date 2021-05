Corona in Nordfriesland : Testzentrum in Garding: Einbruch in Süderstraße gescheitert

Einbrecher scheiterten an der Tür zum Corona-Testzentrum in der Süderstraße in Garding. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Avatar_shz von Birger Bahlo

25. Mai 2021, 13:45 Uhr

Garding | In der Nacht von Pfingstsonntag, 23. Mai, auf Pfingstmontag, 24. Mai, versuchten unbekannte Täter in ein Corona-Testzentrum in der Süderstraße in Garding einzubrechen. Der oder die Einbrecher scheiterten beim Versuch, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen.

Wer hat Beobachtungen in Tatortnähe gemacht?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht Menschen in Tatortnähe beobachtet, die mit dem Einbruchversuch in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 bei den Ermittlern zu melden.



