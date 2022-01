Corona in Nordfriesland : Start mit Testpflicht an Schulen: Welche Sorgen machen sich Eltern, Schüler und Leiter?

Schüler tragen wie selbstverständlich Masken. Eltern fordern mehr Testen, wie jetzt auch die Ministerin. Alles bereit für den Schulstart am Montag?

Nordfriesland | In Musik keine Blasinstrumente, kein Singen, Sport eher draußen, dringender Rat zu Masken – und vor allem testen, testen, testen. Definitiv drei Mal pro Woche. Kultusministerin Karin Prien (CDU) hat vor Schulbeginn am Montag (10.) ihre Vorgaben veröffentlicht. Und Familien sollen möglichst schon am Sonntag mit Selbst- oder Schnelltests anfangen, damit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.