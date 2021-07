Stopp für digitalen Impf-Pass : Technik-Ausfall irritiert Husumer Apotheker: Verband informiert erst nach 24 Stunden

Rund 24 Stunden rätselten Husumer Apotheker, warum die Technik nicht funktioniert. Dann informierte sie ihr Verband, dass die Ausgabe digitaler Impfpässe gestoppt wird.

Husum | Apotheker in Husum rätselten in dieser Woche, was mit ihrer Technik los ist. Sie wollten ihren Kunden digitale Impfzertifikate ausstellen, die per QR-Code in Smartphones übertragen werden können. Doch irgendetwas funktionierte nicht recht. Also riefen sie sogar Kollegen an und fragten, ob auch deren Geräte muckten. Irritationen bei Apothekern Ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.