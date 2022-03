Schwarze Sonne in Aventoft : Bildergalerie: So beeindruckend ist der Tanz der Stare über Nordfriesland

Zum Schauen und Schwelgen: Hunderttausende Vögel fliegen derzeit jeden Abend riesige Formationen über Südtondern. Wir haben die schönsten Bilder vom Tanz der Stare, der „Sort sol", zusammengestellt.

Aventoft | In Nordfriesland an der Grenze zu Dänemark beginnt aktuell abendlich der „Tanz der Stare“, auch „Sort sol" oder "schwarze Sonne" genannt. Hunderttausende der kleinen schwarzen Vögel rasten derzeit für den Flug in den Süden in der Grenzregion. Weiterlesen: Tanz der Stare: Das sind die besten Spots in Südtondern Kurz nach Sonnenuntergang fliegen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.