Fallschirmspringer beim SGF-Husum : Tandemsprung, Techno und Schnupperflug – Viel los am Wochenende auf dem Flugplatz Schwesing

Zwei Flugzeuge im Einsatz: Auf dem Flugplatz Husum-Schwesing bieten speziell ausgebildete Tandemmaster jedermann Tandemsprünge an außerdem gibt es Schnupperflüge mit dem Gyrocopter.

Husum/Schwesing | Bunt wird es am Himmel über Husum und Umgebung am Wochenende. Von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. August, sind einmal mehr die Fallschirmspringer aus Flensburg zu Gast auf dem Flugplatz Husum-Schwesing. Speziell ausgebildete Tandemmaster in dem Team bieten jedermann Tandemsprünge an, für die außer sportlicher Kleidung und festem Schuhwerk nur noch gute...

