Tafel Bredstedt : Mehr als ein Jahrzehnt für die Bedürftigen: Leiter Dieter Paulsen sagt Tschüss

Zwölf Jahre leitete Dieter Paulsen die Bredstedter Tafel. Nun hat er sein Amt abgegeben, doch die Arbeit bleibt.

Bredstedt | Nach zwölf Jahren ist nun Schluss: In einem feierlichen Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche wurde Dieter Paulsen (78) als ehrenamtlicher Leiter der Bredstedter Tafel von Pastor Peter Schuchardt verabschiedet. Die Neue an der Spitze der Tafel ist Sylke Pietsch (47). Auch interessant: Halligtorbühne Bredstedt braucht dringend Hilfe – Awo Kleiderst...

