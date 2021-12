Grausiger Mord in Bulgarien : Raubüberfall und Versicherungsbetrug – Was man sich in Nordfriesland über Ralf C. erzählt

Schwabstedter erzählen von den dunklen Seiten von Ralf C. – und sind geschockt von seiner letzten Tat, dem grausigen Mord am Schwarzen Meer.

Schwabstedt | Seine weiße Sauce zur Currywurst, eine Eigenkreation, soll „mega-lecker“ gewesen sein. Das bestätigen Gäste, die von Ralf C. in dem von ihm gepachteten Imbiss am Flussfreibad in Schwabstedt bis September 2019 bewirtet wurden. Seitdem hörte keiner mehr von ihm, bis shz.de auf einen Bericht von n-tv stieß, in dem berichtet wurde, dass Ralf C. mit seinem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.