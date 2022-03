Ukraine-Krieg : Friedensgebete in Nordfriesland: Zu diesen Zeiten öffnen Kirchen ihre Türen

Mit Friedensandachten und Angeboten in offenen Kirchen geben die Kirchengemeinden in Nordfriesland den Menschen Raum, um Mitgefühl, Sorgen und Ängste miteinander zum Ausdruck zu bringen.

Nordfriesland | Mittlerweile dauert der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine über zwei Wochen an. „Nach der anfänglichen Bestürzung sind Menschen besorgt. Zugleich gibt es eine große Welle der Hilfsbereitschaft“, teilt der Kirchenkreis Nordfriesland mit. Mit Friedensandachten und Angeboten in offenen Kirchen wollen die Kirchengemeinden in Nordfriesland Raum geben,...

