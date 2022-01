Corona in Nordfriesland : Sylt, Amrum, Husum, Südtondern, Eiderstedt: Diese Biiken finden 2022 statt und diese nicht

Die aktuelle Corona-Lage zwingt viele Veranstalter ihre traditionellen Biikebrennen abzusagen. In welchen Orten in Nordfriesland das der Fall ist und in welchen Orten noch keine Absagen verkündet wurden, lesen Sie hier.

Nordfriesland | Auch 2022 wird es in vielen nordfriesischen Orten keine traditionellen Biiken geben. Die aktuelle Corona-Lage zwingt viele Veranstalter zur Absage ihrer Feuerfeste. Andere haben sich zu diesem Schritt noch nicht entschieden. Ihre Biiken sind nach wie vor geplant. Diese Biiken fallen am 21. Februar aus – St. Peter-Ording (Tourismus-Zentrale SPO) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.