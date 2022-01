Rocks Off Plattenladen Husum : Swen Christiansen: „Dieter Bohlen hört sich auf CD auch nicht besser an“

Die Zahl verkaufter CDs im Jahr 2021 nahm erstmals seit 2004 in den USA wieder zu. In Deutschland erlebt nur die Schallplatte seit Jahren einen konstanten Zuwachs. Im Rocks Off Plattenladen ist davon wenig zu spüren.

Husum | In der Schulstraße in Husum verbirgt sich der wohl größte An- und Verkauf von CDs, Schallplatten, Comics und DVDs der Westküste. Beim Eintritt fühlt sich jeder gleich so, als betrete er eine andere Welt – blauer Teppichboden und gedimmtes Licht sorgen für die passende Stimmung zum Stöbern in alten Comics und CDs. Weiterlesen: Verbot der Plastiktüte...

