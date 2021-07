Nordfriesin bei TV-Show Bingo : Kein Hauptgewinn: Susanne Grünberg aus Langenhorn erspielt sich nur 8000 Euro

Gespannt, aufgeregt und ziemlich nervös fuhr die Optikermeisterin ins Fernsehstudio nach Hannover. Bei der TV-Show Bingo konnte sie sich gegen einen Niedersachsen durchsetzen und zockte sich zum hohen Geldsieg.

Langenhorn | Der Hauptgewinn wurde es nicht, aber Susanne Grünberg aus Langenhorn erkämpft sich 8000 Euro in der TV-Show Bingo. Mehr zum Thema: Susanne Grünberg aus Langenhorn spielt um 80.000 Euro-Gewinn Die 51-Jährige war am Sonntag, 4. Juli, eine der beiden Kandidaten in der TV-Show auf NDR. Unter zehntausenden Mitspielern war sie ausgelost worden und hat...

