Orkantief „Zeynep“ : Sturm zerstört Steg zum Pfahlbau in St. Peter-Ording

Der diesjährige Betrieb für die beliebte „Strandbar 54 Grad Nord“ ist durch den Totalschaden gefährdet.

Sankt Peter Ording | Windgeschwindigkeiten von fast 150 Stundenkilometern und ein Wasserstand in der Spitze von 3,20 Metern über dem mittleren Hochwasser – das war dann für den Steg zur „Strandbar 54 Grad Nord“ einfach zu viel. Die Zuwegung zu dem Alleinstellungsmerkmal am Ordinger Strand wurde durch die Eskapaden von Sturmtief Zeynep in der Nacht von Freitag auf Samstag ...

