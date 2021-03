Starkwind über Nordfriesland : Sturmtief Klaus sorgt für hohe Wellen an der Mole in Dagebüll

Tief Klaus kam mit Sturmböen daher - sie ließen die Gischt an die Mole des Dagebüller Fährhafens schmettern.

Dagebüll | Selbst in Böen sehr starker Wind, den Sturmtief Klaus im Gepäck hatte, hielt weder Schaulustige am Dagebüller Fährhafen davon ab, sich das Naturschauspiel anzuschauen, noch Reisende, die in See stechen wollten. „Wir haben geguckt, wann Hochwasser ist und aus welcher Richtung der Wind kommt, und sind dann hergefahren“, sagt Martina Chil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.