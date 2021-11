Panne legt Netz lahm : Stromausfall im Mittleren Nordfriesland – Versorger arbeiten an der Reparatur

Im Bereich Mittlers Nordfriesland ist der Strom weg. In spätestens zwei Stunden ist das Problem behoben, heißt es.

Nordfriesland | Im Bereich Mittleres Nordfriesland ist der Strom ausgefallen, meldet die Regionalleitstelle Nord der Polizei in Harrislee. Die Versorgungsunternehmen wissen Bescheid und arbeiten an einer Lösung. Das Problem sollte in ein bis zwei Stunden behoben sein, heißt es. Es wird gebeten, den Stromausfall nicht über den Notruf zu melden. ...

