Schwabstedt : Streit um Seniorenwohnungen legt sich: Olaf „Olek" Paulsen bekommt Zuschlag

Schwabstedt stritt, ob der Platz auf einer Warteliste entscheidend für den Einzug in eine Seniorenwohnung sein soll oder Härtefälle vorzuziehen sind.

Schwabstedt | Es gab kürzlich viel politischen Wirbel in Schwabstedt um die Kriterien, nach denen die Seniorenwohnungen der Wobau am Ort vergeben werden sollten. Der Streit drehte sich darum, ob allein die Warteliste zählen soll oder ob in sozialen Härtefällen davon abgewichen werden dürfte. Antwort an Olaf Paulsen vom Bürgermeister Tobias von den Hoff (CDU) ...

