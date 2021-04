St. Peter-Ording : Strandspaziergang in SPO derzeit nur für Abgehärtete

Der Frühling ziert sich noch, erst nächste Woche soll es etwas wärmer werden, mit der Betonung auf etwas.

St. Peter-Ording | Eisiger Wind fegt zurzeit über den Strand von St. Peter-Ording, von Frühling keine Spur. Das soll die nächsten Tage noch so bleiben, machen die Meteorologen keine Hoffnung auf lauschige Abende im Biergarten, wenn die Außengastronomie am 12. April wieder öffnet. Weiterlesen: Außengastronomie in Nordfriesland: Cafes und Restaurants bald geöffnet ...

