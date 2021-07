Tating - St. Peter-Ording : Vom Ohnsorg in den Hochfelder Garten: Leif Scheele und Marco Reimers machen Strandkorbtheater

Das kulturelle Leben kehrt nach Nordfriesland zurück: Zwei professionelle Schauspieler begründen das erste Strandkorbtheater, ein sommerliches Open-Air-Vergnügen in den malerischen Parkanlagen des Hochdorfer Gartens.

Tating | Schallendes Gelächter zerreißt die Stille des sonst so friedlichen Naturidylls des Hochdorfer Gartens in Tating. Jens Baumann (42) aus Hamburg, der diesen sommerlichen Samstag als Tagestourist mit seiner Familie in St.Peter-Ording verbrachte und auf der Rückreise noch kurz Halt an den Parkanlagen von Tating gemacht hat, wischt sich eine Lachträne aus ...

