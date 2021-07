Corona in Nordfriesland : Biontech-Zweitimpfung statt Astrazeneca: Impfzentrum reagiert, Hausärzte fürchten Chaos

Erstgeimpfte mit Astrazeneca sollen jetzt zur Zweitimpfung auch Biontech oder Moderna wählen können. Was die Impfzentren Husum und Niebüll sofort umsetzen können, führt zu Chaos in manchen Hausarztpraxen.

Husum | Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), Erstgeimpften mit Astrazeneca bei der Zweitimpfung einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, anzubieten, schlägt Wellen. Während es in manchen Hausarztpraxen angesichts der Anfragen von Impfwilligen drunter und drüber geht, hat der Kreis Nordfriesland in seinen Impfzentren Husum und Niebüll ...

