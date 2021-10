Polizei sucht Zeugen : Steinewerfer in Bredstedt: Parkende Autos beschädigt

In Bredstedt kam es jüngst zu mehreren Beschädigungen an parkenden Autos. Die Polizei bitte nun um Mithilfe und sucht Zeugen.

Bredstedt | Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht von Sonnabend, 2. Oktober, auf Sonntag, 3. Oktober, im Bredstedter Stadtgebiet vier parkende Autos beschädigt. Auch interessant: Betrüger in Bredstedt: Wie Bank-Mitarbeiter besser hätten aufpassen können In der Süderstraße sei mit einem Stein die Heckscheibe eines Suzukis eingeschlagen worden, so die...

