Nach Ausbrüchen auf Sylt : Steigende Coronazahlen in Nordfriesland: Wer muss wann in Quarantäne?

Die Inzidenz in Nordfriesland steigt, auf Sylt gibt es in der Sansibar ein Ausbruchsgeschehen: Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland hat die aktuell gültigen Regeln zusammengefasst: Wer ist enge Kontaktperson, wer muss wie lange in Quarantäne, wer in Insolation.

Husum | Das müssen enge Kontaktpersonen tun Wer eine enge Kontaktperson eines nachweislich mit Corona infizierten Menschen ist, muss nicht immer in Quarantäne: Info Für geimpfte oder genesene enge Kontaktpersonen, die asymptomatisch sind, wird keine Quarantäne angeordnet. Es wird ein freiwilliger PCR-Test angeboten. Für geimpfte oder genesene ...

