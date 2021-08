Gewitter an der Westküste : Starkregen sorgt für vollgelaufene Keller in Husum

Besonders schwer trifft es den BW-Laden in der Neustadt. Die Feuerwehr rückt zu zahlreichen Einsätzen aus.

Husum | Die Wetterfrösche hatten bereit Starkregen im Norden Schleswig-Holsteins gemeldet. Schon Donnergrollen und dunkle Wolken kündigten das Unheil bereits an. Eine knappe viertel Stunde ergiebiger Regen über der Stormstadt genügten, um einige Keller unter Wasser zu setzen. „Wir sind an verschiedenen Orten in Husum im Einsatz“, verriet ein Sprecher der Husu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.