Hamburg und SH : Starker Wind sorgt für kleine Sturmflut an der Nordsee

An der Nordsee wurde die Sturmflutmarke leicht überschritten. Für den Abend sind in Hamburg noch höhere Wasserstände zu erwarten.

Husum | Ein Sturmtief hat in der Nacht zum Mittwoch für viel Wind und erhöhte Wasserstände im Norden Deutschlands gesorgt. Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte, wurde in Nordfriesland die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser leicht überschritten. In Hamburg lag der Höchststand laut BSH ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.