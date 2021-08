Stapelholmer Heimatbund : Fortbestand des Vereins beschlossen: Neuanfang mit überarbeitetem Konzept

Der Stapelholmer Heimatbund ist höchst motiviert: Mit neuem Konzept will man sich stärker öffnen und die anstehenden Jubiläen groß feiern.

Stapelholm | Seit der letzten Delegiertenversammlung vor Corona, im November 2019 in Seeth, war das weitere Bestehen des Stapelholmer Heimatbundes mit einigen Fragezeichen versehen. Auch interessant: Lösung in Sicht: Kauft die Gemeinde nun doch ehemalige Stapelholmer Kaserne in Seeth? Im Februar 2020 hatten sich danach zuletzt die Vertreter der Gemeinden und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.