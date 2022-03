Abzocke an der Haustür : Betrüger unterwegs: Falsche Stadtwerke -Mitarbeiter klingeln an den Türen von Husumern

Sie geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, reden von Ökostrom und versuchen auf diese Weise, einen falschen Vertrag abzuschließen. Stadtwerke raten: Immer einen Ausweis zeigen lassen.

Husum | Die Stadtwerke Husum und die Stadtwerke Husum Netz warnen vor unseriösen Geschäftemachern. „In den letzten Tagen waren in Husum Betrüger unterwegs, die sich bei Kundinnen und Kunden an der Haustür als Mitarbeiter der Stadtwerke Husum Netz ausgegeben haben“, heißt es in einer Mitteilung. Ihr Ziel: Menschen zu Vertragsabschlüssen zu überreden. Mehrere K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.