Verkehr in Nordfriesland : Stadtwerke Husum starten Car Sharing – geteilte Meinung über das Vorhaben in der Politik

Zwei E-Autos wollen die Stadtwerke als Car-Sharing-Angebot in Husum zur Verfügung stellen. Schweres Brot, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Bauer. Zu wenig, sagt Grünen-Fraktionschef Frank Hofeditz.

Husum | In Husum wird es künftig ein Car-Sharing-Angebot geben. Also einen Pool von Autos, die jeder in Husum nutzen kann. Anbieter sind die Husumer Stadtwerke und losgehen soll es am Montag, 30. Mai, mit zwei VW-Elektro-Kleinwagen vom Typ „Up!“. Lesen Sie auch: Anfragen zur Erdgas-Zapfsäule laufen ins Leere – die Stadtwerke Husum haben sie längst verkauft...

