Tourismus in Nordfriesland : Stadtmarketing Husum: Die EU-weite Ausschreibung ist auf der Zielgeraden

In der Woche nach Ostern endet die Bewerbungsfrist – und bis Juni wird entschieden, wer Husum künftig vermarkten soll.

Husum | (Jahre-)lang hat es gedauert, nun kommt Bewegung in die Sache: Am 4. März wurde sie eingereicht und am 8. März, nach Übersetzung in alle möglichen EU-Sprachen, ist sie online gegangen, die Ausschreibung zur Übernahme des Stadtmarketings für Husum. Noch bis Freitag, 9. April, können sich Interessenten für die mit 600.000 Euro dotierte und auf 36 Monate...

