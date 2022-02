Verkehr in Husum : Wie die Stadt die Gefahren für Radfahrer in der Norderstraße entschärfen will

Der Bereich zwischen Marienkirche und Schulstraße ist ein gefährliches Nadelöhr – viele Autofahrer missachten das Halteverbot, was die Fahrbahn verengt und damit Radfahrer gefährdet.

Husum | Die Schiffbrücke ist nicht der einzige Bereich in Husum, wo aktiv an einer Verkehrsberuhigung gearbeitet wird: Auch die Norderstraße mit ihrem seit 1997 in Gegenrichtung zugelassenem Radverkehr und den vielen Parksündern bereitet Sorgen – und das seit Jahren. Jetzt hat sich die Verwaltung Möglichkeiten ausgedacht, wie man der Situation dort Herr werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.