Gemeinsames Gewerbegebiet : Stadt Friedrichstadt und Gemeinde Koldenbüttel besiegeln Grundstücksdeal

Friedrichstadt und Koldenbüttel schaffen Voraussetzung für ihr erstes gemeinsames Bauvorhaben.

Friedrichstadt/Koldenbüttel | Friedrichstadt und die Gemeinde Koldenbüttel erwarben am Montag, 27. September, gemeinsam ein 5,2 Hektar großes Grundstück. Damit starten die beiden Nachbarkommunen ihr erstes gemeinsames Bauprojekt. Das Areal liegt hinter dem Rewe-Markt und soll für Gewerbe genutzt werden. Auch interessant: So war die 400-Jahr-Feier in Friedrichstadt Gemeinsame...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.