Sonne satt in St. Peter-Ording : Heißer Siebenschläfertag: Tief durchatmen in SPO in milder Nordsee-Brise

Super Aussichten für dieses Jahr: Der Siebenschläfertag kündigte auch in St. Peter-Ording mit reichlich Sonne einen tollen Sommer an. Erholung pur in den Aerosolen der gesunden Nordseeluft.

St. Peter-Ording | Ein super Sonnentag klingt aus – und bietet für die folgenden sieben Wochen schönste Aussichten. Zumindest, wer der klassischen Bauernregel für den Siebenschläfertag an diesem Sonntag (27. Juni) vertraut. „Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne“, heißt es ja nun einmal. Lassen wir uns doch mal innerlich darauf ein. Gesunde Aer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.