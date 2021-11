Winter-Tourismus in SPO : Weihnachten & Silvester in St. Peter-Ording: Restaurants freuen sich über gute Nachfrage

Urlaub an der Nordsee und das zu Weihnachten oder Silvester. Die aktuelle Corona-Lage lässt es zu und die Gastronomen vermelden starke Reservierungsnachfragen auch bei den Silvesterpartys.

St. Peter-Ording | Der Corona-Inzidenz steigt und steigt, auch im Kreis Nordfriesland liegt er schon über 100, doch die Nachfrage nach Tischreservierungen in den Lokalen von St. Peter-Ording trübt das nicht. Die Gastronomen vermelden bereits jetzt ausgebuchte Tage in den Wintermonaten. Mehr zum Thema: Das sind die Top-Restaurants in Husum und SPO – Und das sagen die ...

