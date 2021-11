St. Peter-Ording : Von der Flut eingeschlossen: Zwei Menschen müssen mit DLRG-Boot gerettet werden

Zwei Menschen sind am Samstag in den Salzwiesen von St. Peter-Ording bei auflaufender Flut in Not geraten.

St. Peter-Ording | Am Samstagmittag sind zwei Personen südlich der Badestelle Böhl, bei auflaufender Flut, in den Salzwiesen von der auflaufenden Flut eingeschlossen worden. Weiterlesen: Vier Schüler retten völlig entkräfteten Mann nachts aus dem Hafenbecken Zwei DLRG-Einsatzkräfte, die zuerst am Einsatzort eintrafen, machten sich zu Fuß, mit Überlebensanzügen und...

