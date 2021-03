St. Peter-Ording : Einbruch in Goldschmiede: Verletzter Einbrecher gesucht

Bei einem Einbruch in eine Goldschmied in St. Peter-Ording klauten Unbekannte Silberschmuck.

09. März 2021, 13:56 Uhr

St. Peter-Ording | Bei einem Einbruch in eine Goldschmiede in St. Peter-Ording dürfte sich zumindest ein Täter erheblich geschnitten und verletzt haben.

In der Nacht zu Dienstag (9. März) brachen unbekannte Personen in das Geschäft in der Badallee ein. Sie versuchten eine Tür mit einem mitgebrachten silberfarbenen Regalbodenträger aufzuhebeln und warfen eine Schaufensterscheibe mit einem Stein ein.

Silberschmuck gestohlen

Die Spurenlage deutet daraufhin, dass sich ein Täter beim Einstieg in den Laden durch die kaputte Scheibe erhebliche Schnittverletzungen zugefügt haben könnte. Dennoch wurden Silberschmuck und Lederarmbänder gestohlen. Die Regalbodenträger ließen sie am Tatort zurück.

Die Kriminalpolizei Husum (Telefon: 04841/8300) ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat.