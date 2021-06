Trubel in St. Peter-Ording : Strandtag an der Nordsee – Einheimische und Urlauber streben ans Meer

Gewimmel in SPO: Neben vielen Einheimischen bevölkerten bei warmem Wetter auch zahlreiche Gäste den Strand.

St. Peter-Ording | Auch wenn die Sonne da hoch oben am nordfriesischen Himmel sich seit Sonnabendnachmittag zunehmend hinter dichter werdenden Wolken versteckte, die Temperaturen waren trotzdem sommerlich warm. Und so war für viele Einheimische und Urlauber in St. Peter-Ording Strandtag angesagt. Strandkörbe zeitweise ausgebucht Der Fahrradparkplatz auf der Sandba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.