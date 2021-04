Zeugen gesucht : St. Peter-Ording: Audi brennt auf Supermarkt-Parkplatz aus

Die Brandursache ist unklar, die Polizei sucht nach Zeugen.

St. Peter-Ording | Am Mittwochabend ist gegen 20:30 Uhr ein Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße Nordergeest in St. Peter-Ording ausgebrannt, teilt die Polizei mit. Der Audi Q3 parkte im Bereich der Lieferantenzufahrt und wurde komplett zerstört. Brandursache unklar Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bit...

