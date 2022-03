Ölpreis-Schock durch den Krieg : Sprit kostet in Husum über zwei Euro – Autofahrer wütend, Tankstellen-Mitarbeiter frustriert

Die Preise für Benzin und Diesel gehen durch die Decke – und insbesondere Pendler wissen nicht, wie sie die Mehrkosten auffangen sollen. Wir haben uns an Husumer Tankstellen umgehört.

Husum | Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine müssen die Autofahrer für die Spritpreise noch tiefer als zuvor in die Tasche greifen – täglich zeigen die Preistafeln an den Tankstellen neue und höhere Preie an. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mussten vor Kriegsbeginn im Durchschnitt für den Liter Super E10 1,750 Euro und für den Liter Diesel 1,...

