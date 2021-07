Fluthelfer aus Eiderstedt : Spontaner Hilfseinsatz in Ahrweiler: Vier junge Nordfriesen kämpfen gegen Schlamm und Müll

Statt Urlaub in Damp und Röm zu machen, halfen Matteo Tolk, Birger Kniese sowie Nele und Jane Bieber in Bad Neuenahr- Ahrweiler. Sie berichten von großer Solidarität, sind aber auch über das erschüttert, was sie dort vorfanden.

Uelvesbüll | Dieses spontane Handeln verdient große Anerkennung: Vier junge Leute aus Uelvesbüll und Oldenswort fuhren ganz spontan zum Hilfseinsatz ins Katastrophengebiet nach Rheinland-Pfalz, verzichteten dafür auf Urlaub. „Ideengeber der Unternehmung war eigentlich Birger Kniese“, berichtet Jane Bieber (26). „und die Idee kam ihm in unserem Urlaub in Damp, als ...

