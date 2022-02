Bundeswehr in Husum : Treene-Hochwasser: Wie das Spezialpionierregiment 164 in der Not beim Sandsack-Füllen half

Das Spezialpionierregiment 164 aus Husum war Retter in der Not: Es stellte Personal und Maschinen bereit und kämpfte mit der Feuerwehr Ostenfeld gegen die Flut.

Husum/Ostenfeld | Stürme jagen in Serie übers Land und bringen Regen mit, das Eidersperrwerk macht zu – und schon steigen auf den übersättigten und durch die Landwirtschaft hochverdichteten Böden die Wasserpegel. An der Treene war plötzlich Not am Mann. Da musste die Bundeswehr ran. Ich war gerade beim Sport, als ich um 13.30 Uhr den Anruf vom Kreisverbindungskommand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.