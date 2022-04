Unfall auf der L31 : Sperrung zwischen Simonsberg und Witzwort: Lastwagen in Schieflage

Auf der L31 zwischen Simonsberg und Witzwort ist ein Lastwagen im Seitenstreifen stecken geblieben. Für die Bergung soll die Straße in Kürze voll gesperrt werden.

Simonsberg | Auf der Landstraße 31 in Höhe Roter Haubarg ist ein LKW , der aus Witzwort in Richtung Husum fuhr, Graben gerutscht. Aktuell leitet die Polizei den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. In Kürze soll die Straße für die Bergung komplett gesperrt werden. Weiteres in Kürze. ...

